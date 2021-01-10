Популярное у сторонников Трампа приложение Parler удалили из App Store

«Мы всегда поддерживали различные точки зрения, но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы», — приводит телеканал слова собеседника.

Сотрудничество с Parler прекратили компании Amazon и Google.

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Во время беспорядков погибли пять человек. После этого Трампа забанили в соцсетях. Twitter заблокировал аккаунт действующего президента США навсегда.