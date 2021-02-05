Telegram назвали самым скачиваемым приложением в мире

Telegram скачали и установили 63 миллиона раз. Это почти в четыре раза больше, чем в январе прошлого года. Стать лидером мессенджеру помогли Индия и Индонезия — именно в этих странах Telegram оказался максимально востребованным в начале 2021-го. На втором месте — TikTok (62 миллиона скачиваний и установок). В топ-5 списка попали Signal, Facebook и WhatsApp.

Мессенджер с большим отрывом лидировал в Google Play, а в Apple Store оказался на четвертом месте. В общем зачете приложение стало лидером.

Ранее бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг подал в суд на корпорацию Alphabet и потребовал удалить мессенджер Telegram из Google Play. Он заявил, что приложение способствует насилию, экстремизму и антисемитизму.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал «360», что Вашингтон не сможет убрать детище Павла Дурова с рынка. Даже если приложение удалить из цифровых магазинов, со временем пользователи снова смогут общаться с его помощью, так как разработчики сейчас делают его мобильную версию для браузеров.