Бывший посол США объявил войну Telegram в Google Play
Марк Гинсберг, который на данный момент занимает должность главы некоммерческой организации Coalition for a Safer Web, в своем иске утверждает, что Telegram во время беспорядков после убийства Джорджа Флойда использовался для угроз и координации насильственных действий. Для этих же целей мессенджер использовали перед инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Он напомнил, что после беспорядков 6 января в Капитолии США Google удалил приложение Parler из своего магазина, потому что его пользователи поддерживали осаду и дальнейшее насилие.
«Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента», — говорится в иске Гинсберга.
Он подал аналогичную жалобу 17 января против компании Apple, которая также удалила Parler из своего магазина приложений после беспорядков.
Гинсберг также обвиняет Telegram в том, что он служит платформой для продажи незаконных веществ, включая ЛСД и кокаин.
Павел Дуров, основатель Telegram, заявил на прошлой неделе, что модераторы компании удалили сотни постов после беспорядков в Капитолии с призывами к насилию.