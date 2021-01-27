Telegram потребовали удалить в США. Дуров нашел способ обезопасить платформу

Соцсети в начале 2021 года оказались под пристальным вниманием властей США. После штурма Капитолия, блокировки аккаунтов экс-президента Дональда Трампа на некоторых платформах, в опасности оказался Telegram. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что Штатам не удастся убрать Telegram с рынка.

«Telegrаm в США заблокировать реально, но не совсем в том виде, котором мы себе представляем. Во-первых, его можно удалить из магазина приложений. Такие примеры мы уже видели. Это происходило с социальной сетью Parler, в которую стали переходить пользователи после того, как Дональда Трампа заблокировали во всех популярных американских соцсетях: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat», — сказал Зыков в беседе с «360».

Он напомнил, что Parler сначала исключили из магазина приложений, потом компания Amazon, на чьих серверах он находился, отказала в обслуживании. В результате работа Parler была парализована.

Но у Telegram есть свои сервера. С ним будет сложнее бороться. Сейчас Павел Дуров работает над мобильной версией для браузера. То есть можно будет через браузер войти в мессенджер. Даже если он будет удален из AppStore, то у пользователей останется возможность общаться Владимир Зыков.

Еще легче будет тем, кто пользуется гаджетами на ОС Android. У них есть свой магазин приложений.

«Что касается поданных исков, то нужно понять, какая цель ставилась перед теми людьми, которые иски подали. Потому что если это частная инициатива, то, вероятно, что судебное разбирательство будет длиться довольно долго и Дуров сможет доказать, что они удаляют контент по жалобам пользователей, и у них приложение, которым пользуются обычные граждане», — отметил собеседник «360».

По его словам, соцсети в принципе не могут мониторить все, что люди публикуют.

«Если процесс политизированный, и это одна из причин, по которой его (Telegram — прим. ред.) хотят удалить из магазины приложений и вообще выкинуть с рынка США, то это другая история», — добавил он.

Корпорации могут зацепиться за эти иски, сказать, что хотят защитить пользователей и поэтому собираются удалить Telegram-канал из своего магазина приложений.

Бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг подал в суд на корпорацию Alphabet и потребовал удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. По его мнению, приложение способствует насилию, экстремизму и антисемитизму.