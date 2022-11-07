Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок доставили паромом во Владивосток | 360°

Мир 07 ноября 2022, 07:55 Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок доставили паромом во Владивосток Паром Eastern Dream доставил во Владивосток тела погибших в давке в Сеуле россиянок РИА "Новости"

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Тела двух россиянок, которые погибли в давке в центре Сеула, доставили из Южной Кореи во Владивосток паромом Eastern Dream. Об этом рассказал представитель компании-перевозчика Eastern Marine Agency ТАСС.

«Паром прибыл во Владивосток», — сообщил он.

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Тела погибших девушек из Приморья погрузили на паром до Владивостока 4 ноября. В дороге их сопровождали родственники.

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Транспортировка девушки из Санкт-Петербурга потребует больше времени. Ее доставят в Россию самолетом вместе с останками еще одной россиянки.

В полиции Сеула после массовой гибели людей из-за давки устроили обыски.

Массовая давка в Сеуле произошла 29 октября. Местные жители и иностранцы в этот день собирались в районе Итхэвон, который известен своими вечеринками в честь Хеллоуина. В результате погибли 155 человек, 152 человека получили травмы. Среди них оказались четыре россиянки.