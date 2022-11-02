Мир 02 ноября 2022, 09:33 Обыски устроили в полиции Сеула после массовой гибели людей из-за давки — СМИ РИА «Новости»: в полиции Сеула устроили обыски после массовой гибели людей из-за давки Unsplash

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Следователи провели обыски в полицейском управлении Сеула и других ведомствах после давки, которые унесла жизни более 150 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трагедия произошла в столице Южной Кореи 29 октября. Люди в этот день собирались в районе Итхэвон, который известен своими вечеринками в честь Хеллоуина. Гостей и жителей Сеула оказалась настолько много, что возникла давка.

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В ее результате, по последним данным, погибли 156 человек. Еще 151 пострадал, 40 из них пришлось госпитализировать. Президент страны Юн Сок Ель объявил национальный траур.

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Среди жертв случившегося четыре россиянки. Их тела паромом доставят в Приморский край. Одной из погибших оказалась Кристина Гардер. Ее сестра рассказала «360», что девушка учила корейский язык и мечтала поступить в университет в Южной Корее.