Одна из погибших в давке в Сеуле россиянок приехала в Южную Корею из Приморья | 360°

Общество 31 октября 2022, 04:00 Одна из погибших в давке в Сеуле россиянок приехала в Южную Корею из Приморья РИА "Новости"

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Одна из четырех россиянок, которые стали жертвами давки в Сеуле, приехала в Южную Корею из Приморского края. Об этом сообщило краевое агентство по международному сотрудничеству в Telegram-канале.

«К нашему великому сожалению, МИД России подтвердил факт ухода из жизни в госпитале Сеула россиянки, ставшей жертвой трагедии 29 октября 2022 года. Девушка ранее приехала в Корею из Приморского края. Она стала четвертой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь», — написало агентство.

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В сообщении также выразили искрение соболезнования родным и близким погибших.

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Массовая давка произошла 29 октября в модном районе Сеула Итхэвон. Он известен множеством ночных клубов. По предварительным данным, люди узнали, что в одном из заведений в переулке находится известный исполнитель, и бросились к указанному месту.

Правоохранители сообщили о 154 погибших, пострадали еще 133 человека. Среди них более 20 иностранцев, но точной информации об их числе пока нет. Жертвами давки стали четыре россиянки. Еще одна девушка находится в больнице. Ее состояние остается стабильным, рассказали в российском посольстве в Южной Корее.