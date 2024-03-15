Мир 15 марта 2024, 15:55 Тела 100 бойцов ВСУ вернули на Украину Власти Украины сообщили о возвращении 100 тел погибших солдат РИА «Новости»

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На Украину вернули 100 тел погибших военнослужащих, которых после идентификации передадут родственникам. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными в Facebook*.

Украинская сторона поблагодарила за содействие Международный комитет Красного Креста. В Минобороны России пока не комментировали информацию об обмене.

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ВСУ за последние дни неоднократно пытались прорваться через российскую границу. Однако ВС России при поддержке сотрудников погрануправления ФСБ остановили эти атаки. В результате украинская армия потеряла более 1,5 тысячи человек. В числе диверсантов также были иностранные наемники.

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