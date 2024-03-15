Происшествия 15 марта 2024, 11:03 Названы общие потери ВСУ за 3 дня попыток прорыва в два региона России Свыше 1,5 тыс. боевиков потеряли ВСУ за 3 дня попыток прорыва в 2 региона России РИА «Новости»

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За минувшие трое суток — с 12 по 14 марта — российские военные совместно с пограничными органами ФСБ пресекли все попытки украинских боевиков прорваться на территории Курской и Белгородской областей. Об этом заявили в Минобороны.

«Атаки подразделений ВСУ отражены», — подчеркнули в министерстве.

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По данным ведомства, общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 — безвозвратные. Кроме того, противник лишился 18 танков и 23 боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны сообщили о срыве 14 марта очередной попытки прорыва ДРГ. На этот раз боевики пытались проникнуть на территорию Белгородской области в районе приграничного села Козинка.

Российские военнослужащие совместно с пограничными органами ФСБ полностью восстановили контроль над населенным пунктом и провели зачистку района блокирования ДРГ, указали в ведомстве.