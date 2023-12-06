Важное 06 декабря 2023, 15:58 Тейлор Свифт обошла Путина в гонке за звание «Человека года» Человеком года по версии Time стала певица Тейлор Свифт imago-images.de / Global Look Press

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Американскую певицу Тейлор Свифт признали человеком года по версии журнала Time. В голосовании артистка обошла других претендентов, среди которых, в частности, были президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

В редакции журнала указывали, что 2023-й был важным годом для Тейлор Свифт. В числе успехов артистки упомянули рекордные прослушивания переизданных альбомов, а также сборы фильма-концерта The Eras Tour, который может стать самым прибыльным в истории индустрии.

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В шорт-лист премии в этом году, помимо Путина и Си Цзиньпина, входили король Великобритании Карл III, Барби из одноименного фильма режиссера Греты Гервиг, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, а также глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Путин становился человеком года по версии журнала в 2007 году. Также издание неоднократно включало президента России в топ-100 наиболее влиятельных персон.

Человека года по версии Time выбирают ежегодно, начиная с 1927 года. В 2022 году звание досталось президенту Украины Владимиру Зеленскому, а в 2021-м— основателю Tesla и SpaceX Илону Маску.