Важное 04 декабря 2023, 20:34 Путина номинировали на звание человека года Журнал Time номинировал Владимира Путина на звание человека года РИА «Новости»

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Президента России Владимира Путина включили в число номинантов на звание человека года. Победителя американский журнал Time объявит 6 декабря.

Всего в шорт-лист включили девять номинантов. На звание претендуют британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и кукла Барби, а также председатель КНР Си Цзиньпин и разработчик CHatGPT Сэм Альтман.

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В Time указали, что Путин только укрепил свои позиции в 2023 году, несмотря на различные угрозы, к которым журналисты причислили ситуацию с попыткой мятежа во главе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

В 2007 году президент России уже становился человеком года по версии журнала. Кроме того, Time неоднократно включал Путина в топ-100 наиболее влиятельных персон.

Человека года в Time выбирают ежегодно, начиная с 1927 года. В 2022 году это звание отдали президенту Украины Владимиру Зеленскому, а до него — основателю Tesla и SpaceX Илону Маску.