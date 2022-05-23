Путин и Зеленский вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Президент России Владимир Путин вошел в список самых влиятельных людей мира 2022 года в категории «Лидеры» по версии журнала Time. Для российского лидера это уже седьмое участие в рейтинге американского еженедельника.

В этом году в категорию «Лидеры» также вошли председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Впервые в этом году в списке «Лидеров» оказались президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Список «Лидеров» возглавила премьер-министр Барбадоса Миа Мотл.

В категории «Деятели искусства» отметилась вернувшаяся с продолжением своего сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер. Сыгравший «Человека-паука» Эндрю Гарфилд, а также певица модель и актриса Зои Кравиц. Лидером списка стал актер Симу Лю, сыгравший главную роль в картине «Шан-Чи и легенда десяти колец».

«Инноваторами» стали креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия, подаривший зрителям фильмы «Кролик Джо-Джо» и «Реальные упыри» режиссер Тайка Вайтити и организаторы профсоюза работников Amazon Крис Смоллс и Деррик Палмер. Лидером «Инноваторов» стала звезда сериала «Эйфория» Зендея.

В категорию «Титаны» вошли телеведущая Опра Уинфри, автор романов «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями» ирландская писательница Салли Руни. Лидером списка стал генеральный директор компании Apple Тим Кук.

В список «Икон» вошел главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, актер Киану Ривз и теннисист Рафаэль Надаль. Категорию возглавила певица Мэри Джей Блайдж.

«Пионерами» 2022 года редакция Time назвала бывшую сотрудницу Facebook*, опубликовавшую тысячи внутренних документов компании Фрэнсис Хаген, бразильскую активистку Соню Гужажару и генерального директора компании Moderna Стефана Банселя. Первое место в списке досталось баскетболистке Кэндис Паркер.

Журнал Time публикует список 100 самых влиятельных людей мира каждый год. В каждой категории определяется лидер, но остальные места в списке не ранжированы.

*Facebook (Meta) — признана в России экстремистской организацией и запрещена