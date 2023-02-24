Мир 24 февраля 2023, 18:13 Технопарк «Сколково» внесли в черный список Минторга США Минторг США расширил санкции против России РИА «Новости»

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Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из России. В список попали в том числе фонд «Сколково», «Сколтех» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, сообщил ТАСС со ссылкой на документ американского ведомства.

«Минторг [США] расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, и санкции в отношении предметов роскоши», — говорится в документе.

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Также указано, что в отношении России и Белоруссии американское ведомство «усовершенствует существующие меры экспортного контроля». Кроме того, новые меры экспортного контроля введены и против Ирана.

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В Минторге США заявили, что деятельность Ирана якобы «противоречит интересам» Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности и международной политики.

Между тем источник в фонде «Сколково» сообщил, что внесение технопарка и входящего в его инфраструктуру «Сколтеха» в санкционный список не окажет влияния на деятельность организаций.

Двадцать четвертого февраля МИД Великобритании расширил санкции против России, включив в черный список 92 гражданина РФ, в том числе руководителей Росатома, Ростеха и «Алмаз-Антея».

Ранее в этот день Новая Зеландия ввела санкции против 87 российских граждан. Под ограничения подпали политические деятели, предприниматели, военнослужащие и командиры воинских соединений и члены их семей.