Мир 24 февраля 2023, 10:57 Великобритания расширила антироссийские санкции из-за Украины МИД Великобритании включил в новый санкционный список 92 россиян rawpixel

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете санкций, включая запрет на экспорт всех предметов, которые Россия, по мнению Украины, использовала против нее. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«В число сотен товаров входят авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским ВПК, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, глава МИД Британии объявил о введении санкций в отношении руководства Росатома, 34 высших представителей двух крупнейших оборонных компаний Ростех и «Алмаз-Антей», руководителей шести организаций, участвующих в производстве или ремонте военной техники для ВС России, включая авиацию и флот.

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Также в заявлении говорится о 20 руководителях «Газпрома» и «Аэрофлота», включая председателя правления «Газпрома» и бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и двух нынешних российских министров. Всего в санкционный список попали 92 физических и юридических лиц.

В правительстве Британии подчеркнули, что новые меры вводятся в преддверии поездки министра иностранных дел Клеверли в ООН, где «он будет призывать международное сообщество поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Ранее против России выступил глава МИД Новой Зеландии Нанаи Махута. Он объявил, что правительство страны ввело санкции против российских политических деятелей, предпринимателей, военнослужащих, командиров воинских соединений и членов их семей. Всего в новозеландский санкционный список попали 87 россиян.