Мир 24 февраля 2023, 09:13 Новая Зеландия объявила санкции против 87 россиян Глава МИД Новой Зеландии Махута объявил один из крупнейших раундов санкций против России rawpixel

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Новая Зеландия ввела санкции против 87 российских граждан. Это «один из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против РФ», говорится в заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

Он добавил, что тем самым страна продемонстрировала «решительное осуждение незаконных действий» России.

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Под ограничения попали политические деятели, предприниматели, военнослужащие и командиры воинских соединений и члены их семей. В частности в санкционном перечне оказались члены Центральной избирательной комиссии России.

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На данный момент санкции Новой Зеландии предусматривают запрет на въезд в страну и операции с активами на своей территории для более чем 1,2 тысячи граждан России и Белоруссии.

Ранее новые антироссийские санкции ввела Австралия. Под них попали 90 граждан и 40 организаций, среди которых концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Туполев» и другие. В санкционном списке оказались в том числе вице-премьеры России Александр Новак, Алексей Оверчук, Денис Мантуров, а также патриарх РПЦ Кирилл.