24 февраля 2023, 09:13
Новая Зеландия объявила санкции против 87 россиян
Глава МИД Новой Зеландии Махута объявил один из крупнейших раундов санкций против России
Новая Зеландия ввела санкции против 87 российских граждан. Это «один из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против РФ», говорится в заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.
Он добавил, что тем самым страна продемонстрировала «решительное осуждение незаконных действий» России.
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Под ограничения попали политические деятели, предприниматели, военнослужащие и командиры воинских соединений и члены их семей. В частности в санкционном перечне оказались члены Центральной избирательной комиссии России.
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На данный момент санкции Новой Зеландии предусматривают запрет на въезд в страну и операции с активами на своей территории для более чем 1,2 тысячи граждан России и Белоруссии.
Ранее новые антироссийские санкции ввела Австралия. Под них попали 90 граждан и 40 организаций, среди которых концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Туполев» и другие. В санкционном списке оказались в том числе вице-премьеры России Александр Новак, Алексей Оверчук, Денис Мантуров, а также патриарх РПЦ Кирилл.
Санкции
Новая Зеландия
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