Мир 02 марта 2023, 16:57 Техника НАТО обесценится для ВСУ из-за задержки поставки боеприпасов Newsweek: затянувшиеся поставки боеприпасов делает технику НАТО бесполезной для ВСУ U.S. Department of Defense

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Долгий процесс поставки боеприпасов обесценивает технику НАТО для ВСУ. К такому выводу пришло издание Newsweek.

Оформление контрактов этих военных поставок слишком затянулось. Без боеприпасов танки Abrams и Bradley, а также артиллерийские орудия не имеют никакой цены.

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Автор статьи выделил главную проблему — процесс заключения соглашения между Пентагоном и частной промышленностью занимает примерно 400 дней.

«Гипотетический контракт, рассмотренный в первый день конфликта, скорее всего, еще не был бы заключен», — резюмировал аналитик издания.

В конце февраля немецкие танки заметили под Артемовском. Военный эксперт Борис Джерелиевский счел, что тяжелая техника может просто завязнуть в полях на подходе к городу.

Ранее стало известно, что Германия сократила поставку танков ВСУ для сохранения своих интересов.