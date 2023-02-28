Эксклюзив 28 февраля 2023, 19:27 Немецкие танки заметили под Артемовском. Россия их уничтожит, и это на руку американцам Военный эксперт Джерелиевский: танки Leopard сожгут под Артемовском РИА «Новости»

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Немецкие танки Leopard заметили в районе Артемовска, однако не стоит придавать этому большого значения. Танки сами по себе неплохие, но они не будут серьезной угрозой для ВС России, рассказал «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Далее — прямая речь.

Танки Leopard не помогут ВСУ

Сами по себе эти танки достаточно неплохие. Считается, что это вообще лучшие танки западного блока, мнение военных экспертов таково.

Но именно в конкретной данной ситуации я не думаю, что это будет какой-нибудь серьезной угрозой, вызовом. Во-первых, дело в количестве этих машин. Во-вторых, мне не очень понятно, каким образом их собираются там использовать.

Сейчас они могут просто завязнуть в полях под Артемовском, их могут захватить наши войска. Если же они их пустят по дорогам, которые сейчас находятся под огневым контролем ВС России, то их просто сожгут.

Так что именно в контексте Артемовска мне не очень понятно, каким образом ВСУ собираются эти танки использовать.

Фото: Bundeswehr / Marco Dorow

Выгода американцев

Единственное объяснение, которое я нахожу: не секрет, что у США находится в войсках порядка двух с половиной тысяч танков Abrams разных модификаций, еще три с половиной тысячи — на хранении.

Они всерьез намерены заменить существующие в странах НАТО танки — в основном Leopard — именно на свои Abrams. Если будут гореть Leopard на Украине, это подтолкнет их владельцев передать эти танки киевскому режиму, а взамен закупить американские машины.

Я могу предположить, что идея отправить под Артемовск танки Leopard как раз продиктована американскими советниками. В Киеве полагают, что это поддержит боевой дух ВСУ. Но, думаю, их первое боевое применение завершится печально.

Leopard не устоит перед российской техникой

[У нас эффективное оружие для борьбы с танками Leopard] — танк Т-90М «Прорыв» вполне в состоянии с ними справиться. Есть противотанковые ракетные комплексы, которые тоже успешно могут наносить удары. Есть артиллерия, РСЗО, которые также могут уничтожать танки, авиация.

PxHere

Leopard — хороший танк с хорошими характеристиками, но, во-первых, он достаточно тяжелый, что сказывается на его проходимости. Там есть ограничения в виде, например, мостов или бродов.

Они требуют серьезной логистики, серьезного обслуживания, которого на Украине пока нет. Так что, я думаю, это точно не будет серьезной проблемой для нас.