Эксклюзив 16 февраля 2023, 14:36 Прихоть дяди Сэма. Германия сократила поставку танков ВСУ для сохранения своих интересов Политолог Гуреев: Германия пасует перед США, поставляя танки ВСУ против своих интересов U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Германия призналась в том, что украинская армия получит меньше танков. СМИ сочли это провалом Запада в поддержке Украины. Ситуация намного сложнее: Соединенные Штаты толкают немцев на военно-политическую сдачу интересов ФРГ в угоду собственным, из-за чего стране приходится разрываться и идти на компромисс. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Данила Гуреев.

«Общая ситуация, связанная с поставкой танков, и конфликты, которые происходят внутри европейского общества, говорят нам в первую очередь не о провале западной политики в поставках, а о том, что не существует никакого единого взгляда на поставку техники на территорию Украины», — сказал он.

Реклама

Гуреев напомнил, что у США есть план по уничтожению европейского военно-промышленного комплекса.

Реклама

Германия отлично понимает, какие планы выстраивают США в отношении Германии. Америка пытается продавить проекты, в общем-то, уничтожить европейский ВПК — начиная от танкостроения и заканчивая авиастроением — и заменить это своей техникой, чтобы вместо еврофайтеров были истребители F-16, чтобы вместо Leopard — Abrams. Данила Гуреев политолог

«Поэтому немцы находятся в очень непростой ситуации», — заметил политолог.

По его словам, США толкают немецкое общество на военно-политическую сдачу интересов Германии.

«С одной стороны, существует дядюшка Сэм, который толкает немецкое общество и немецкую политику на военно-политическую сдачу интересов Германии перед интересами Америки. А с другой — немцам крайне не хочется этого делать. И, в общем-то, приходится разрываться и там. Поэтому мы будем видеть в дальнейшем конфликты, которые будут происходить не только между Германией и США, но и между другими европейскими державами», — заявил Гуреев.

Несмотря на сложности, по его словам, немцы не перестанут поставлять оружие украинской армии.

«Надеяться на то, что в один прекрасный день Германия перестанет поставлять технику ВСУ и станет суверенным государством, нам тоже не приходится», — заключил политолог.