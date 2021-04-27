Тарифы на газ повысят для украинцев

Украинским потребителям газа придется с 1 мая платить по годовым тарифам. Повышение стоимости приведет к тому, что зимой некоторые семьи будут вынуждены платить платить больше почти на 1,5 тысячи гривен.

Сейчас газ обходится украинцам в среднем в 6,99 гривны за кубометр (около 18 рублей). Большинство поставщиков установили цены на уровне 7,99 гривны за кубометр (порядка 21 рубля), сообщил портал «Обозреватель». При этом стоимость может и доходить до 13,5 гривны (более 36 рублей).

При таких тарифах некоторым семьям придется переплачивать за газ зимой до 1,5 тысячи гривен (около четырех тысяч рублей). Это касается жилья с газовым отоплением.

Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что население Украины загнали в долги повышением коммунальных тарифов. По ее словам, ситуация с тарифами отражает проблемы с коррупцией в стране. С начала года на Украине повысили тарифы на газ, а также отменили льготы на первые 100 киловатт электроэнергии. Жители некоторых регионов страны начали устраивать протесты, требуя ввести мораторий на увеличение стоимости коммунальных услуг.