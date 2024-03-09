Мир 09 марта 2024, 09:13 Таможни Украины и Турции договорились обмениваться данными электронно Украина и Турция запустят систему электронного обмена данными между таможнями Unsplash

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Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами. Как сообщил офис Владимира Зеленского, данные будут касаться перемещения товаров и транспортных средств через границы стран.

«Подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах», — указано на сайте украинского лидера.

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Обмен будет проходить на уровне таможенной службы Украины и Министерства торговли Турции.

Ранее страны заключили соглашение в сфере торговли, которое устранило препятствия для бизнеса. Кроме того, ряд важных договоров подписали на уровне Министерства обороны.

Однако во время пресс-конференции президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле произошел казус. Синхронист не смог внятно перевести на украинский язык вопрос турецкого журналиста.