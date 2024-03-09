09 марта 2024, 03:48
Неприятный казус произошел с Зеленским на пресс-конференции с Эрдоганом
Зеленский не понял перевод с турецкого на пресс-конференции с Эрдоганом
Во время пресс-конференции в Стамбуле президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана произошли неполадки. Синхронист не смог внятно перевести на украинский язык вопрос турецкого журналиста. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Agrerator News — Новости Украины.
Украинский лидер сделал вид, что делает пометки в своем блокноте и попытался с помощью мимики и жестов объяснить членам своей команды, что он не понимает перевода. В итоге он вынул наушник и уточнил у журналиста, может ли тот задать вопрос по-английски.
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«Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски?» — попросил Зеленский.
После того, как он получил отказ, синхронным переводом занялся другой специалист.
Ранее Зеленский заявил, что Россия не должна участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, он выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.
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