Мир 09 марта 2024, 03:48 Неприятный казус произошел с Зеленским на пресс-конференции с Эрдоганом Зеленский не понял перевод с турецкого на пресс-конференции с Эрдоганом РИА «Новости»

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Во время пресс-конференции в Стамбуле президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана произошли неполадки. Синхронист не смог внятно перевести на украинский язык вопрос турецкого журналиста. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Agrerator News — Новости Украины.

Украинский лидер сделал вид, что делает пометки в своем блокноте и попытался с помощью мимики и жестов объяснить членам своей команды, что он не понимает перевода. В итоге он вынул наушник и уточнил у журналиста, может ли тот задать вопрос по-английски.

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«Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски?» — попросил Зеленский.

После того, как он получил отказ, синхронным переводом занялся другой специалист.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не должна участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, он выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.