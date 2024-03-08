Мир 08 марта 2024, 23:31 Зеленский сообщил о достигнутых с Турцией договоренностях в оборонной сфере Зеленский: Украина и Турция достигли договоренностей в оборонной сфере РИА «Новости»

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Украина и Турция достигли определенных договоренностей в оборонной сфере на правительственном уровне и на уровне компаний. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Провел встречу с представителями оборонно-промышленного комплекса Турции — мы готовы двигаться максимально оперативно в реализации обсуждаемых проектов. <…> Готовы также быстро решать и все вопросы экономического сотрудничества», — написал Зеленский.

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Украинский президент также сообщил, что стороны подписали соглашение в сфере торговли, которое устранило препятствия для бизнеса. Ряд важных договоров подписали на уровне Министерства обороны.

Турция заявила о готовности вновь предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Об этом в видеообращении заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.