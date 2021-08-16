Талибы* захватили афганские телеканалы и начали транслировать чтение Корана

Почти все телеканалы Афганистана перешли под контроль «Талибана»*. Сейчас они транслируют новости о действиях движения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане: они взяли под контроль пограничные переходы, вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани сбежал из страны на вертолете, который, по данным посольства России, набил деньгами. Часть купюр просто не влезла в салон и осталась лежать на летном поле.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что российские власти не будут торопиться с признанием нового руководства республики. РФ оценит ситуацию после конкретных действий талибов* у руля Афганистана.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» подчеркнул, что Россия может поддерживать отношения с «Талибаном»*, если представители движения создадут новый вариант исламского государства, свободного от терроризма.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.