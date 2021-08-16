Российский тренер подал в отставку после Олимпиады в Токио

Тренер сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский оставил свой пост. Это первое увольнение в российском спорте после Олимпийских игр в Токио.

«Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера мужской сборной России. Олимпийский цикл закончен, и я принял решение подать в отставку по собственному желанию. Пусть по этому пути пойдут более молодые ребята», — рассказал Писаревский РИА «Новости».

Тренер решил уволиться по итогам заседания исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), которое состоялось в субботу, 14 августа. Информированный источник сообщил агентству, что временно исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной РФ по тяжелой атлетике назначили Геннадия Аниканова. Ранее он был наставником женской команды. Писаревский возглавлял мужскую сборную с 2017 года.

Россию в тяжелой атлетике на прошедшей в столице Японии Олимпиаде представлял единственный штангист Тимур Наниев. Медалей он не получил. В этом году российские олимпийцы привезли с Игр 71 награду. В копилке сборной 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.