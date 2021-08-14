Боевики радикального движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в России) контролируют около 90% всей территории Афганистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на иранскую телерадиовещательную корпорацию IRIB.

По данным телеканала, под полным контролем правительственных войск сейчас остаются только столица Афганистана Кабул и одноименная провинция.

Боевики ранее захватили еще несколько провинций, подошли к новым районам и приблизились к Кабулу.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне того, как США начали вывод своих войск с территории страны. Боевики развернули стремительное наступление на районы, которые были под контролем афганской армии. Только за последнюю неделю талибы захватили столицы 16 провинций в Афганистане.

В российском МИД прокомментировали решение Вашингтона вывести свои войска. В ведомстве назвали этот шаг показателем провала американской операции в Афганистане. Политолог Василий Кравцов отметил, что сейчас боевики оказались более подготовленными, чем НАТО, который показал свою несостоятельность в ведении военных миссий.