Лавров назвал провалом миссию США в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон за 20 лет выполнил все задачи, поставленные перед страной в Афганистане. Тем не менее в США понимают — миссия провалилась.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об этом на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте. Его процитировало радио Sputnik.

«Конечно, он (президент США — прим. ред.) старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась», — отметил Лавров.

Министр напомнил, что террористы за прошедшие десятилетия только укрепили свои позиции в стране. До рекордного уровня 90% от мирового объема выросло производство наркотиков. Россия хочет диалога и призывает к мирному урегулированию в Афганистане.

Сергей Лавров также оценил идею расширения площадки для переговоров по Афганистану.

«Каждый захочет каким-то образом, наверное, большинство из лучших побуждений, помочь придать импульс политическому процессу, который уже давно находится в тупике. Нам кажется, для этого не нужно изобретать каких-то новых договоренностей, нужно выполнить то, что уже было согласовано правительством и движением талибов*», — привело РИА «Новости» слова главы МИД РФ.

Во внешнеполитическом российском ведомстве признали: в процессе решения внутриафганских проблем должны участвовать представители «Талибана»* как части пуштунского народа. Москва не заинтересована в хаосе в республике. Она хочет добра афганскому народу, чтобы люди жили мирно, в стабильном обществе, без террористов и наркобизнеса.

На днях запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» предложило властям Афганистана освободить из тюрем боевиков в обмен на трехмесячное перемирие.

*«Талибан» — запрещенное в РФ террористическое движение.