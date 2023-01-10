Мир 10 января 2023, 16:51 Талибы распорядились закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане — СМИ Al Arabiya: талибы хотят закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане freepik

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Талибы* закроют все салоны красоты для женщин в Афганистане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники.

Захватившее власть в стране руководство радикального движения «Талибан»* запретило женщинам работать в торговых центрах. Также сформированное радикалами временное правительство распорядилось в течение 10 дней закрыть для девушек салоны красоты.

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Талибы* захватили власть в Афганистане в 2021 году. Радикалы стали вводить в стране ограничения, которые, по их мнению, соответствуют ценностям ислама. В декабре 2022 года они запретили проводить занятия для женщин в вузах. Также девушек лишили возможности присутствовать в университетах. Талибы* отстранили представительниц женского пола от работы в национальных и международных неправительственных организациях.

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Совбез ООН обеспокоился такими запретами. Организация призвала придерживаться равноправия, в частности, в участии женщин в жизни государства. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в происходящих переменах в стране.

* «Талибан» — движение признано террористическим и запрещено в России.