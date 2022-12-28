Мир 28 декабря 2022, 01:50 Совбез ООН призвал талибов разрешить женщинам учиться в вузах СБ ООН призвал «Талибан» отменить запрет на обучение студенток в Афганистане РИА «Новости»

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Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность тем, талибы* запретили студенткам из Афганистана учиться в университетах. Организация в своем заявлении призвала к равноправному участию женщин в жизни страны.

«Совбез серьезно встревожен поступающей информацией, что талибы перестали пускать женщин в вузы, а также закрывают школы старше шестого класса. Мы призываем пересмотреть эту политику», — сказано в заявлении.

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Кроме того, Совет Безопасности вспомнил запрет сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу в Афганистане. По мнению представителей ООН, это повлечет за собой существенные последствия для гуманитарного взаимодействия со страной.

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Ранее министр высшего образования страны заявил, что обучение девушек в вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям. Местные СМИ писали о выпущенном правительством распоряжении, которое приостанавливает обучение студенток в вузах.

При этом заместитель премьер-министра Мавлави Абдул Кабир подчеркнул, что власти не выступают против получения образования девушками, поэтому сейчас делается все, чтобы устранить препятствия для этого.

* «Талибан» — движение признано террористическим и запрещено в России.