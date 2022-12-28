Мир 28 декабря 2022, 16:17 Экс-лидер Афганистана обвинил США в том, что произошло в его стране Экс-лидер Афганистана Карзай: США ответственны за судьбу страны Unsplash

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Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Соединенные Штаты виновны в произошедшем в стране. Об этом написала газета Washington Post.

Карзай настаивает на том, что именно Соединенные Штаты несут «окончательную ответственность» за судьбу Афганистана.

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«Война в Афганистане не была нашей войной. Я не был партнером Соединенных Штатов в той войне против афганских деревень и домов», — подчеркнул экс-президент Афганистана.

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Он утверждает, что внутренне изменился, осознав, что война, ведущаяся якобы во имя «победы над терроризмом», по факту направлена «против афганского народа».

В августе прошлого года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Войдя в Кабул, талибы* объявили войну оконченной. Ашраф Гани, на тот момент президент страны, покинул ее под предлогом того, что хочет «прекратить бойню». Вспоминая о тех событиях, Карзай отметил, что не покидает свою страну, «когда она в беде».

По его мнению, уход Гани стал «крахом всего». Если бы он остался, «государство бы не рухнуло».

Военный США покинули Афганистан в ночь на 31 августа. Через несколько дней объявили состав временного правительства страны. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который был главой МИД во время первого правления «Талибана».*

* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.