Талибы приедут в Москву на следующей неделе

Делегация талибов* посетит Москву на следующей неделе. О предстоящем визите запрещенной организации сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представители радикального исламского движения «Талибан»*, запрещенного во множестве стран мира и в том числе России, решили приехать в Москву. Талибы* примут участие в заседании, посвященном вопросам Афганистана.

Членов «Талибана»* российские власти пригласили поучаствовать в собрании неделю назад. Об этом заявлял директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Встреча назначена на 20 октября. До сих пор не известно, кто именно возглавит делегацию.

Талибы* не раз сообщали, что хотят приехать в Москву, уже после захвата власти в Афганистане.

Движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане летом этого года.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.