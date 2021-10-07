Талибов пригласили в Москву для переговоров по Афганистану

Членов террористической организации «Талибан»* пригласили в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.

Встреча состоится 20 октября. Однако дипломат не уточнил, кто возглавит делегацию талибов*.

В конце сентября стало известно, что российские власти начали обсуждать возможность прибытия делегации «Талибана»* в Россию. Также после захвата власти в Афганистане в середине августа талибы* не раз говорили, что рассчитывают на приглашение приехать с визитом в Москву.

В четверг правительство «Талибана»* установило новые правила проведения свадеб в Афганистане. Они запретили живую музыку во время праздника и распорядились, чтобы мужчины и женщины находились во время церемонии в разных помещениях. Свадьба в Афганистане считается главным событием в жизни. Бракосочетание длится три дня. В этот период собирается множество гостей, все празднуют, а молодожены принимают дорогие подарки.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.