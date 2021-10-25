Талибы ответили на заявление Путина о возможном исключении их из списка террористов

Запрещенное в России движение «Талибан»* поприветствовало слова президента РФ Владимира Путина о возможности исключить его из списка террористов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Абдул Кахар Балхи. Сами талибы* называют страну Исламским эмиратом Афганистан.

«МИД Исламского эмирата Афганистан приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка», — написал Балхи в Twitter.

Он отметил, что в Афганистане уже завершилась война, поэтому другие страны мира должны изменить свое отношение к этому государству. По словам Балхи, талибы* настроены на хорошие отношения с международным сообществом, но на основе принципа взаимности.

Заявление о «Талибане»* президент РФ сделал, выступая на заседании международного клуба «Валдай». Путин напомнил, что решение о признании талибов террористами принято на уровне ООН. По его словам, в зависимости от развития ситуации в стране может быть принято солидарное решение об исключении их из этого террористического списка.

«Мне кажется, что мы к этому подходим. И позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении», — сказал Путин.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.