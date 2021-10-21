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    21 октября 2021, 20:05

    Путин заявил о контактах спецслужб с Афганистаном

    Президент Путин: спецслужбы РФ находятся в контакте с Афганистаном

    Александр Блинов

    Российские спецслужбы находятся в контакте с Афганистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил об этом на Валдайском форуме. Трансляция проходила в эфире «России 24».

    Путин заявил о контактах спецслужб с Афганистаном

    Президент заявил, что в Афганистане сохраняется присутствие террористических группировок, в том числе «Исламского государства»*. По его словам, талибы** пытаются избавиться от радикалов в Афганистане, и Россия это видит.

    Лидер РФ указал, что ситуация в Афганистане является одним из самых сложных вопросов. Основную ответственность за афганский кризис несут те страны, которые там воевали 20 лет в составе коалиции во главе с Соединенными Штатами, отметил Путин.

    Глава государства заявил, что нужно помогать Афганистану восстанавливать экономику. Путин в том числе призвал разморозить денежные резервы афганского правительства, которые были заблокированы в иностранных банках после захвата власти талибами**.

    * «Исламское государство», ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация

    ** Талибы, «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ