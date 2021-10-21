Путин заявил о контактах спецслужб с Афганистаном

Российские спецслужбы находятся в контакте с Афганистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил об этом на Валдайском форуме. Трансляция проходила в эфире «России 24».

Президент заявил, что в Афганистане сохраняется присутствие террористических группировок, в том числе «Исламского государства»*. По его словам, талибы** пытаются избавиться от радикалов в Афганистане, и Россия это видит.

Лидер РФ указал, что ситуация в Афганистане является одним из самых сложных вопросов. Основную ответственность за афганский кризис несут те страны, которые там воевали 20 лет в составе коалиции во главе с Соединенными Штатами, отметил Путин.

Глава государства заявил, что нужно помогать Афганистану восстанавливать экономику. Путин в том числе призвал разморозить денежные резервы афганского правительства, которые были заблокированы в иностранных банках после захвата власти талибами**.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация

** Талибы, «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ