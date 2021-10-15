Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов в России

Президент Владимир Путин заявил о необходимости взаимодействия с запрещенным в РФ движением «Талибан»*. Однако, как подчеркнул он, торопиться с их признанием в качестве властей Афганистана не нужно.

Вопрос о талибах* Путин поднял, выступая на Совете глав стран СНГ, сообщило РИА «Новости».

«Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов*. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами», — сказал президент.

В начале октября директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил о том, что талибов* пригласили в Москву для переговоров по ситуации в Афганистане. По его словам, встреча должна состояться 20 октября. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что делегация движения приняла приглашение и приедет в Россию.

Талибы* объявили о том, что контролируют всю территорию Афганистана после того, как в середине августа заняли Кабул. В тот же день президент страны сложил с себя полномочия. Представители движения пообещали, что гарантируют всем жителям соблюдение их прав и свобод, но многие попытались сбежать от их режима. Аэропорт осаждали сотни людей, многие в отчаянии хваталась за шасси улетающих самолетов. Некоторые из них погибли.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.