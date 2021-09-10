Талибы* отменили инаугурацию 11 сентября

«Талибан»* отменил инаугурацию нового правительства Афганистана несколько дней назад. Сообщения о том, что ее хотели провести 11 сентября, в 20-ю годовщину терактов в США, являются ложными. Об этом сообщил член комиссии по культуре Инаммула Самангани.

«Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство объявило часть кабинета, чтобы люди не путались. Слухи о том, что инаугурация состоится завтра, 11 сентября, не соответствуют действительности», — написал Самангани в своем Twitter, сообщило РИА «Новости».

СМИ ранее сообщали, что талибы* пригласили на церемонию инаугурации представителей России, Китая, Катара, Турции, Пакистана и Ирана. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет принимать в этом мероприятии никакого участия.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что власть «Талибана»* в Афганистане пока никем не признана. И по международным стандартам новое афганское правительство не может являться легитимным.

* «Талибан», талибы — запрещенная в России террористическая организация