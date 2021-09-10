Небензя: «Талибан»* пока не стал легитимным правительством Афганистана

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан»* на данный момент не признано мировым сообществом. Как сообщило «РИА Новости», постпред России при ООН Василий Небензя напомнил: талибы* пока не являются легитимным правительством.

«Оно (движение — ред.) не признано пока никем. „Талибан“* по международным стандартам пока не является легитимным афганским правительством», — сказал Небензя. Так он ответил на вопрос о том, считает ли он, что талибы* должны иметь собственное представительство при Организации объединенных наций.

Дипломат отметил, что Россия следит за действиями талибов*, смотрит, как они управляют страной. Москва оценивает то, как движение готово выполнять свои обещания, которые оно дало афганскому народу и всему мировому сообществу. В том числе, о борьбе с терроризмом, с обеспечением прав и свобод граждан. Особенно это касается женщин, чья позиция в Афганистане до сих пор до конца не понятна.

Талибы* захватили власть в Афганистане в августе этого года, они вошли в Кабул. Действовавший президент страны в тот момент решил бежать. Теперь движение начинает строить жизнь в Афганистане по новым правилам. Талибы* уже сформировали временное правительство, они даже пообещали в будущем допустить туда женщин и найти для них должности. Пока лидирующие посты в кабмине занимают ключевые фигуры «Талибана*».

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в РФ