Американским пилотам потребовался психолог после смерти афганцев в нише шасси

Членам экипажа прилетевшего из Кабула военного самолета, в нише шасси которого нашли человеческие останки, потребовалась помощь психологов. Им было сложно пережить эту ситуацию.

По информации The New York Times, члены экипажа также обратились к священникам.

Как рассказали пилоты, они знали о том, что произошло 16 августа, когда толпы афганцев ринулись к американскому самолету. Кому-то удалось забраться внутрь воздушного судна, а кто-то залез на шасси.

Во вторник, 17 августа, ситуация начала повторяться — толпы афганцев вновь пытались пробраться внутрь американского самолета. Помня о людях, которые держатся за самолет, пилоты сначала рулили медленно. Военные на джипах ехали рядом, пытаясь прогнать людей. Также летели рядом два боевых вертолета Apache, пытаясь отпугнуть некоторых людей от самолета или оттолкнуть их мощной струей винта.

Однако через несколько минут пилот и второй пилот поняли, что шасси полностью не убирается в нишу. Один из членов экипажа отправился вниз и увидел через небольшой иллюминатор останки неопределенного числа афганцев, которые укрылись в колесной нише — очевидно, раздавленные шасси.

ВВС США расследуют этот случай.