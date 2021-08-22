Талибы* дали отрядам Масуда-младшего несколько часов, чтобы сдаться

Боевики «Талибана»* дали отрядам сопротивления в провинции Панджшер под командованием Ахмада Масуда — младшего четыре часа, чтобы сложить оружие. Об этом сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на талибов*.

«Движение „Талибан“* дало Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдать провинцию Панджшер. Движение заявило, что оно готово начать захват Панджшера, где находятся Масуд и [первый вице-президент Афганистана] Амрулла Салех», — говорится в сообщении канала.

Талибы* распространили видео, в котором сообщили, что их войска движутся в сторону Панджшера. Салеха и Масуда призвали либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо вступить в бой.

Ранее афганское сопротивление попросило у Запада оружие, боеприпасы и снаряжение. Тогда Масуд заявил, что вместе со своими бойцами-моджахедами будет защищать последний бастион афганской свободы, что бы ни случилось.

Ахмад Масуд — младший — сын национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда, которого террористы-смертники убили 20 лет назад.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.