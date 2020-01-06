«Таким людям место в тюрьме»: в Госдуме осудили установку «смотрящего на Кремль» памятник Бандере

Предложение украинских политиков поставить на российской границе памятник лидеру организации ОУН-УПА* Степану Бандере — это только один из эпизодов по продолжающейся колоссальной кампании героизации нацистских преступников. Таким мнением с «360» поделился первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

Он напомнил, что по итогам Второй мировой войны на Нюрнбергском трибунале вся Европа осудила деятельности нацистов. Но сегодня эти же страны никак не реагируют на провокационные выходки современных последователей Бандеры.

«Людям, которые занимаются такими операциями, место в тюрьме, потому что их предшественники по итогам Нюрнбергского трибунала 1946 года оказались именно там. Некоторые были казнены, те, которые организовывали наиболее серьезные злодеяния. Сегодня такие факты, каким бы эмоциям мы не предавались, должны четко фиксироваться, потому как суд истории все расставит по местам», — заявил депутат.

Дмитрий Новиков пояснил, что сегодняшняя героизация убийц, насильников и представителей самой человеческо- ненавистнической идеологии может привести к реализации этих идей в реальной жизни. В итоге все закончится уничтожением миллионов мирных людей.

«Поэтому необходимо публичное осуждение и суммирование всех подобных фактов с последующим вынесением на жесткий суд общественности», — подытожил Дмитрий Новиков.

С инициативой установить памятник Степану Бандере в городе Конотопе, ближайшему к российско-украинской границе, выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он пояснил, что уже договорился со своими коллегой из Контопа Артемом Семинихиным.

По словам градоначальника, памятник лидеру националистов установят так, чтобы он «смотрел на Кремль».

Степан Бандера — один из главных идеологов украинского национализма. Во время Великой Отечественной войны его организация сотрудничала с нацистской Германией. Боевики убили более 100 тысяч поляков, евреев и чехов в Западной Волыни.

Несмотря на военные преступления лидера националистов наступивший 2020 год власти Львовской области объявили годом Бандеры и ОУН-УПА*. 1 января участники праворадикальных течений провели в центре Киева факельный марш в честь дня рождения своего идеолога.

Мероприятие осудили посольства Израиля и Польши. Министерство иностранных дел России назвало действия Киева глумлением над историей и призвало прекратить оправдывать преступления нацистов.

*ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) — организация, запрещенная в России.