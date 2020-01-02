В Киеве провели факельное шествие в честь Бандеры

«Марш чести, достоинства и свободы» начался вечером в парке имени Тараса Шевченко. В нем участвовало около двух тысяч человек, которые дошли до здания киевской городской администрации (КГГА).

Участники держали факелы, барабаны, флаги и портреты Бандеры, а также скандировали лозунги «Слава Украине!», «Слава нации — смерть врагам!», «Украина прежде всего!» и «Мы — бандеровцы, мы идем!». Также на здании горадминистрации развесили огромный плакат с портретом Бандеры.

Акция была организована объединением активистов из «Правого сектора», а также и входящими в него «Тризубом» и «Всеукраинским объединением Свобода» (все три организации запрещены в России) и рядом других объединений.

Накануне марша в столице Украины были усилены меры безопасности.