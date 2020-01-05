МИД России заметил разгул нацизма на Украине

«Чествование нацистов, выступавших за этнические чистки, вызвало возмущение послов Израиля и Польши — был принят совместный документ, осуждающий героизацию украинских националистов. В ответ официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила: „Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев“», — напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По команде Гитлера были созданы карательные батальоны ОУН-УПА (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, запрещены в России). Они участвовали в массовых убийствах мирных граждан и карательных акциях против советских партизан. Действовали эти подразделения, в частности, в Белоруссии и Украине. Только на территории Украины от преступлений гитлеровцев и их пособников погибли более пяти миллионов человек. Причастность к многим из этих смертей членов ОУН-УПА доказано, впрочем, как и их сотрудничество с нацистами.

«Исходя из признанных во всем мире итогов Нюрнбергского трибунала, Бандера и его соратники являются военными преступниками, действия которых подпадают под пункты b и c Статьи 6 Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге — „военные преступления“ и „преступления против человечества“. Именно поэтому многие из них были осуждены судами после войны, а сам Бандера — уничтожен», — добавили в МИД России.

В ведомстве с удивлением отметили, что на Украине упорно проводят курс на героизацию деятелей так называемого «национально-освободительного движения», членов украинских националистических формирований. Эта работа идет не только внутри Украины. Эти идеи официальный Киев транслирует и на международном уровне. Представители Украины голосуют в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Очевидно, что поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества.

«В очередной раз призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей», — заявили в МИД России.