Мир 12 февраля 2024, 18:50 Карлсон назвал ошибочным мнение о возможности вернуть Крым Украине Журналист Карлсон назвал безумием идею возвращения Крыма в состав Украины РИА «Новости»

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Заявившие о возможности возвращения Крыма в состав Украины чиновники правительства США не осознают реального положения дел. С таким заявлением на Всемирном правительственном саммите в Дубае выступил американский журналист Такер Карлсон, комментируя взятое интервью у президента России Владимира Путина. Выступление репортера доступно в трансляции на официальной странице мероприятия в социальной сети X (бывший Twitter).

Карлсон подчеркнул, что подобные цели просто недостижимы, но этого пока не понимают ни власти США, ни их союзники по НАТО.

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«На Западе не привыкли тратить время на размышления о том, каких целей они хотят достичь. Я лично слышал, как американские чиновники говорили, что просто нужно вернуть Крым Украине. Надеюсь, не нужно объяснять, что эти заявления — просто безумие», — заявил Карлсон.

Журналист добавил, что такое мог произнести только ребенок, который вообще не осознает окружающую его действительность. Но пока подобное поведение допускают лидеры всех стран НАТО.

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Такеру Карлсону заявил, что государственный переворот 2014 года и угрозы со стороны Украины в адрес Крыма стали главными политическими ошибками. Он добавил, что если бы власть в соседней стране сменилась легальным путем и без кровопролития, тогда вмешательство России оказалось бы ненужным.

Сам Карлсон в комментарии после завершения интервью заявил, что рассматривать даже теоретическое возвращение Крыма в состав Украины может только безумец. Он добавил, что добился от Путина признания готовности к мирным переговорам по украинскому конфликту.