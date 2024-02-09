Власть 09 февраля 2024, 13:35 «В этом и просчет». Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной ошибкой США Путин: угрозы для Крыма были колоссальной ошибкой США РИА «Новости»

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Угрозы для Крыма были большой политической ошибкой США. Об этом заявил президент России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчет. <…> Политическая ошибка колоссальная», — подчеркнул Путин.

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По его словам, госпереворот на Украине в 2014 году, в котором не было смысла, спровоцировал нынешний конфликт. Если бы власть на Украине сменилась легальным путем, без жертв, если бы не было кровавых событий на Майдане, Россия бы «пальцем не пошевелила», указал президент.

После интервью Такер Карлсон признал, что надо быть безумным, чтобы верить, что Россия когда-то уступит Крым. Он также удивился словам Путина о том, что страна готова к мирному урегулированию украинского конфликта, но отметил, что российский лидер не говорил бы так, если бы действительно так не думал.