Мир 28 февраля 2024, 08:34 Такер Карлсон назвал единственное условие победы «дряхлого Байдена» на выборах Журналист Карлсон: Байден победит на выборах только путем фальсификации Unsplash

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Демократ Джо Байден не в состоянии управлять США. Он снова придет к власти только в том случае, если результаты президентских выборов фальсифицируют. Журналист Такер Карлсон заявил об этом на YouTube-канале Лекса Фридмана.

«Дряхлый человек не сможет быть избранным в самой могущественной стране мира, если не будет фальсификации, и точка. Кто проголосует за дряхлого человека?» — сказал журналист.

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По мнению Такера Карлсона, победа Джо Байдена на предстоящих выборах станет шуткой над демократией. Журналист заявил, что всему миру очевидно — политик утратил способность ходить и говорить.

Он рассказал коллеге, как прошло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такера Карлсона поразило, что российский лидер практически не критиковал Джо Байдена и НАТО.

Республиканец Дональд Трамп предупредил, что его соперник может не дотянуть до ноябрьского голосования. Джо Байден в очередной раз заставил публику усомниться в его ментальном здоровье, когда рассказал о встрече с Си Цзиньпином.