28 февраля 2024, 08:34
Такер Карлсон назвал единственное условие победы «дряхлого Байдена» на выборах
Журналист Карлсон: Байден победит на выборах только путем фальсификации
Демократ Джо Байден не в состоянии управлять США. Он снова придет к власти только в том случае, если результаты президентских выборов фальсифицируют. Журналист Такер Карлсон заявил об этом на YouTube-канале Лекса Фридмана.
«Дряхлый человек не сможет быть избранным в самой могущественной стране мира, если не будет фальсификации, и точка. Кто проголосует за дряхлого человека?» — сказал журналист.
Реклама
По мнению Такера Карлсона, победа Джо Байдена на предстоящих выборах станет шуткой над демократией. Журналист заявил, что всему миру очевидно — политик утратил способность ходить и говорить.
Он рассказал коллеге, как прошло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такера Карлсона поразило, что российский лидер практически не критиковал Джо Байдена и НАТО.
Республиканец Дональд Трамп предупредил, что его соперник может не дотянуть до ноябрьского голосования. Джо Байден в очередной раз заставил публику усомниться в его ментальном здоровье, когда рассказал о встрече с Си Цзиньпином.
Выборы президента США
Джо Байден
Такер Карлсон
Реклама
Реклама