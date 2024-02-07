Эксклюзив 07 февраля 2024, 23:26 «Он улетел, но обещал вернуться»: с помощью Карлсона Путин заставил мир смеяться над США Ракитский: интервью Карлсона покажет, что диалог между РФ и США уже начался

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Американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского лидера Владимира Путина. Это событие покажет всему миру, что диалог между РФ и США не просто возможен, а уже идет. Что именно заставило публициста прилететь в Москву и какая выгода от этого будет у России разобрался обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — прямая речь.

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Уже никакого секрета нет: самый популярный американский журналист в мире Такер Карлсон взял интервью у одного из самых известных политиков современности — президента России Владимира Путина. Пока все мы ждем публикации этого диалога, давайте поймем зачем Карлсон «прилетел», кому это было нужно и какая выгода для Кремля?

Первое. Такер Карлсон — человек экс-лидера Америки Дональда Трампа, этого никто не скрывает, ходят даже слухи, что журналиста ждет кресло вице-президента США в случае победы Дональда. Мог ли он что-то передать Путину? Мог. Но нам достаточно самого факта визита, который уже намекает на то, что Путин и Трамп могут говорить. А как иначе, если первый согласился встретиться с протеже второго?

Второе. Этот визит трамповского журналиста показал всему миру, что диалог между русскими и американцами не просто возможен, а уже идет. Что, конечно, раздражает действующую власть США в лице демократа, нынешнего лидера Штатов Джо Байдена — отсюда следующий пункт.

Третье. Трамп посредством Карлсона сыграл в обход Байдена. Это привело к резким высказываниям и в адрес первого — суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, и в адрес второго — Евросоюз может рассмотреть санкции против американского журналиста.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру — ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно — тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден — политический импотент.

Пятое. Заключительное. Команда Путина утерла нос непричесанной оппозиции, разгоняющей тезис про двойников и тройников. Никто бы в жизни не пошел на подобный риск — дать ненастоящему президенту поговорить с журналистом из вражеского стана. А тут выходит, что диалог есть и никакой заморозки нет — отношения России и запада могут быть нормальными.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну — вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика.