Мир 24 февраля 2024, 03:00 «Дотянет ли». Трамп усомнился в физической выносливости Байдена Трамп: Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в США РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден может «не дотянуть» до выборов президента США в ноябре. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости».

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — сказал политик.

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По данным последнего опроса Квиннипэкского университета в США, примерно 70% жителей Америки считают Байдена слишком старым для вступления на должность главы Штатов во второй раз. Также 62% отрицательно оценили его физическое состояние, а 64% усомнились в умственных способностях американского лидера.

Трамп неоднократно делал острые заявления в адрес своего оппонента. Ранее он заявил, что Байден уже перестал понимать, что еще живой.