Украинские военные нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У». по мнению профессионального боксера, чемпиона мира по версии WBA Дениса Лебедева, так поступают только трусы. Военный трибунал, по его мнению, разберется в этой ситуации строго, по справедливости.

О чем говорить с людьми, для которых Степан Бандера является национальным героем, Лебедев задался вопросом в эфире телеканала «360».

«На мой взгляд, это страх. Это страх уже признанного, наверное, поражения. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, но так делают только трусы. Только те люди, которые понимают, что петля на их шее уже затягивается», — отметил боксер.

На кадрах последствий удара по центру Донецка Лебедев увидел тела погибших пенсионеров. Также он отметил, что при происшествии погибли и дети.

«Это уму непостижимо. Я думаю, военный трибунал разберется строго, по справедливости. Как здесь можно разобраться? Тут наказание только одно — по всей строгости закона, давайте так скажем», — подытожил Лебедев.

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка днем 14 марта. Ракету сбили ПВО, но обломки боеголовки унесли жизни 20 человек. Пострадали еще 28 мирных жителей города. Военный эксперт Александр Артамонов в эфире телеканала «360» заявил, что подобные действия являются военным преступлением, ответственность за которые несет президент Украины Владимир Зеленский.