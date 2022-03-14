«Это военное преступление». Зеленского обвинили в атаке по Донецку ракетой «Точка-У»

Украинские военные ударили по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У». Подобные действия являются военным преступлением, ответственность за которые несет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом «360» военный эксперт Александр Артамонов.

По словам эксперта, удар был заранее спланирован, так как местных жителей призывали прийти в центр Донецка за раздачей гуманитарной помощи.

«Подобное невозможно без участия ЦИПСО, структуры ССО, подчиняющееся украинскому Генштабу и работающей в контакте с 77-й бригадой по кибервойне Великобритании. Ввиду того, что эта античеловечная акция была спланирована с привлечением кибер-троллей, она не могла быть делом рук конкретного нацбата. Она спланирована сверху. Зеленский несет за нее ответственность в полной мере», — подчеркнул Артамонов.

Он добавил, что ракетная атака по городу является военным преступлением. Военный эксперт отметил, что удар твердотопливной ракетой с кассетным боеприпасом преследовало именно и только одну цель — вызвать катастрофу, то есть максимальное количество жертв среди мирного населения.

«Если бы „Точка-У“ взорвалась, то на месте центра Донецка был бы котлован радиусом в полкилометра», — заявил Артамонов.

Украинские военные ударили по центру Донецка днем 14 марта. Ракету сбили ПВО, но обломки боеголовки унесли жизни 20 человек. Еще 28 мирных жителей пострадали.