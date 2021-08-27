Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником V»

Туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», разрешили въезжать на курортные острова Таиланда без прохождения карантина. Об этом РИА «Новости» сообщил генконсул РФ Владимир Соснов.

Власти Таиланда разрешили въезд на Пхукет и Самуи туристам, полностью привитым «Спутником V», без необходимости проходить обязательный двухнедельный карантин.

Путешественникам для въезда в страну в рамках программ «Самуи плюс» и «Пхукетская песочница» необходимо будет оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда. Подавать документы на его получение можно уже с этой пятницы, сообщил Соснов.

Ранее в августе власти Таиланда одобрили включение «Спутника V» в список препаратов, при наличии сертификата о вакцинации которым у туристов есть право посещать страну.

На этой неделе российская вакцина получила одобрение для применения в Индонезии. Общая численность жителей всех стран, одобривших «Спутник V», уже составляет более половины всего населения Земли, отметили в Российском фонде прямых инвестиций.