Индонезия одобрила «Спутник V» для экстренного применения

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Индонезии для экстренного применения. Об этом сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Индонезия стала 70-й страной, в которой одобрили применение «Спутника V». Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры.

В РФПИ отметили, что общая численность всех стран, одобривших российскую вакцину, составляет четыре миллиарда человек, или более 50% всего населения Земли.

«Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата „Спутник V“ в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Центре имени Гамалеи ранее не исключили возможного обновления «Спутника V». Для этого уже созданы заготовки на основе мутировавших штаммов. Но пока такой необходимости нет, поскольку вакцина вполне обеспечивает защиту и от тех вариантов вируса, которые появились в последнее время, заверил глава центра Александр Гинцбург.